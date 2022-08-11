Сумма ущерба может достичь 300 млн: более 1500 тонн сжиженного газа Укрнафты передали АРМА

Цитата



«... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту противоправных действий должностных лиц ПАО «Укрнафта», Министерства энергетики Украины и других неустановленных лиц, которые в течение апреля – мая 2022 года осуществили реализацию сжиженного газа по заниженной цене на бирже, у которой отсутствует лицензия на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», - говорится в сообщении.



Детали



Как уточняют в ГБР, сумма нанесенного предприятию ущерба, в котором есть значительная государственная доля, может составить более 300 млн грн.

В ходе досудебного расследования правоохранителями пресечена противоправная реализация сжиженного газа ПАО «Укрнафта».

Дополнение

Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.