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Кошти для завершення будівництва житла для військовослужбовців надійшли на Кіровоградщину

Київ • УНН

 • 8268 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Кіровоградщину надійшли кошти, які призначені для завершення будівництва будинку для військовослужбовців по вул.Попова у Кропивницькому. Про це під час наради в ОДА поінформував голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, передає УНН.

“Надійшли кошти у розмірі 5 млн 700 тис. грн, це майже 90% суми, яка необхідна для завершення цього об’єкту”, — сказав посадовець.

За його словами, вже навесні 70 сімей військовослужбовців отримають нове сучасне житло.

Ремонтні роботи зокрема передбачають утеплення будівлі.

Нагадаємо, відповідно до прийнятої в листопаді постанови Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, інвалідів І і ІІ групи з числа військовослужбовців-учасників АТО, на територіях мають бути створені комісії з розгляду заяв щодо грошової компенсації за надання зазначеного житла.

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