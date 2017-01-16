Кошти для завершення будівництва житла для військовослужбовців надійшли на Кіровоградщину
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Кіровоградщину надійшли кошти, які призначені для завершення будівництва будинку для військовослужбовців по вул.Попова у Кропивницькому. Про це під час наради в ОДА поінформував голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, передає УНН.
“Надійшли кошти у розмірі 5 млн 700 тис. грн, це майже 90% суми, яка необхідна для завершення цього об’єкту”, — сказав посадовець.
За його словами, вже навесні 70 сімей військовослужбовців отримають нове сучасне житло.
Ремонтні роботи зокрема передбачають утеплення будівлі.
Нагадаємо, відповідно до прийнятої в листопаді постанови Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, інвалідів І і ІІ групи з числа військовослужбовців-учасників АТО, на територіях мають бути створені комісії з розгляду заяв щодо грошової компенсації за надання зазначеного житла.