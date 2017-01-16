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Деньги для завершения строительства жилья для военнослужащих поступили в Кировоградскую область

Деньги для завершения строительства жилья для военнослужащих поступили в Кировоградскую область

Киев • УНН

 • 8268 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. В Кировоградскую область поступили средства, которые предназначены для завершения строительства дома для военнослужащих по ул.Попова в Кропивницком. Об этом во время совещания в ОГА сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Кузьменко, передает УНН.

"Поступили средства в размере 5 млн 700 тыс. грн, это почти 90% от суммы, которая необходима для завершения этого объекта", - сказал чиновник.

По его словам, уже весной 70 семей военнослужащих получат новое современное жилье.

Ремонтные работы в частности предусматривают утепление здания.

Напомним, согласно принятого в ноябре постановления Кабинета Министров Украины относительно обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции, инвалидов I и II группы из числа военнослужащих-участников АТО, на территориях должны быть созданы комиссии по рассмотрению заявлений о денежной компенсации за предоставление указанного жилья .

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