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Султан Оману прибув з “історичним” візитом до Тегерану

Султан Оману прибув з “історичним” візитом до Тегерану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Султан Оману Хайтам бін Тарік, чия країна Перської затоки тривалий час була посередником між Іраном і Заходом, прибув до Тегерана в неділю з дводенним візитом, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Султан зустрівся з президентом Ебрагімом Раїсі, який сказав, що двосторонні відносини можуть покращитися в таких сферах, як промисловість і "справи оборони та безпеки", повідомляє сайт президента.

“Тегеран і Маскат мають спільні погляди на регіональне співробітництво, зміцнення та стабілізацію безпеки, миру та процвітання народів регіону”, — цитує Раісі.

Офіційне інформаційне агентство Оману повідомило у Twitter, що були підписані меморандуми про взаєморозуміння та угоди щодо сприяння інвестиціям.

Доповнення 

Візит султана відбувся через рік після того, як Раїсі відвідав Маскат, відповідно до угоди про зближення між Саудівською Аравією та Іраном, оголошеною в березні за посередництва Китаю.

Напередодні поїздки султана газета Asharq al-Awsat процитувала міністра закордонних справ Оману Саїда Бадра Хамада Аль-Бусаіді, який сказав, що Оман оптимістично налаштований щодо того, що “історичний” візит буде “корисним в регіональному та глобальному плані”.

Оман має тісні зв’язки з Іраном і відігравав посередницьку роль між Тегераном і Сполученими Штатами в налагодженні ядерної угоди, укладеної Іраном і світовими державами в 2015 році.

Повідомлялося, що султанат проводив таємні американсько-іранські переговори перед підписанням угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA). План звільняв Іран від міжнародних санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

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Довідково 

JCPOA розпався в 2018 році після того, як Вашингтон в односторонньому порядку вийшов з нього та знову запровадив санкції, що змусило Іран призупинити виконання своїх власних зобов’язань щодо стримування ядерної діяльності.

Останній візит оманського султана до Ірану був у 2013 році, коли Кабус бін Саїд Аль-Саїд відвідав Тегеран під час президентства Хасана Рухані, який перебував на посаді, коли у 2015 році було укладено угоду.

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