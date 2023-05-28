Султан Омана прибыл с "историческим" визитом в Тегеран

Детали

Султан встретился с президентом Эбрагимом Раиси, который сказал, что двусторонние отношения могут улучшиться в таких сферах, как промышленность и "дела обороны и безопасности", сообщает сайт президента.

“Тегеран и Маскат имеют общие взгляды на региональное сотрудничество, укрепление и стабилизацию безопасности, мира и процветания народов региона”, — цитирует Раиси.

Официальное информационное агентство Омана сообщило в Twitter, что были подписаны меморандумы о взаимопонимании и соглашения по содействию инвестициям.

Дополнение

Визит султана состоялся через год после того, как Раиси посетил Маскат, в соответствии с соглашением о сближении между Саудовской Аравией и Ираном, объявленным в марте при посредничестве Китая.

Накануне поездки султана газета Asharq al-Awsat процитировала министра иностранных дел Омана Саида Бадра Хамада Аль-Бусаиди, который сказал, что Оман оптимистично настроен в отношении того, что “исторический” визит будет “полезным в региональном и глобальном плане”.

Оман имеет тесные связи с Ираном и играл посредническую роль между Тегераном и Соединенными Штатами в налаживании ядерной сделки, заключенной Ираном и мировыми державами в 2015 году.

Сообщалось, что султанат проводил тайные американо-иранские переговоры перед подписанием соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). План освобождал Иран от международных санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.

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Справочно

JCPOA распался в 2018 году после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него и снова ввел санкции, что заставило Иран приостановить выполнение своих собственных обязательств по сдерживанию ядерной деятельности.

Последний визит оманского султана в Иран был в 2013 году, когда Кабус бин Саид Аль-Саид посетил Тегеран во время президентства Хасана Рухани, который находился в должности, когда в 2015 году было заключено соглашение.