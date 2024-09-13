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Судовий розгляд позовів про захист честі та гідності проти очільниці АРМА може затягнутись, через страх суддів втратити посади - правозахисник

Судовий розгляд позовів про захист честі та гідності проти очільниці АРМА може затягнутись, через страх суддів втратити посади - правозахисник

Київ • УНН

 • 48369 перегляди

Судді можуть затягувати розгляд позову про захист честі та гідності проти очільниці АРМА через страх втратити посади. В Україні немає сталої практики справедливих рішень у таких справах проти посадовців.

В Україні немає сталої практики, яка б давала громадянам впевненість, що у разі подання позову про захист честі, гідності та ділової репутації проти посадовців, суд ухвалить справедливе рішення. Це відбувається через те, що судді бояться втратити свої посади, ухвалюючи рішення не на користь представників влади. Тому такий судовий розгляд може затягуватися.  Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив правозахисник Едуард Багіров.

Контекст

Український бізнесмен, власник торгово-розважального і бізнес-центру "Гулівер" Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд розгляне позов Поліщука до АРМА 10 жовтня.

Якщо людина подає в суд проти представника влади, то автоматично вважається, що вона подає в суд на ту політичну силу, яка сьогодні тимчасово має владу. На це треба зважати. В українській судовій системі є судді, які приймають рішення справедливо, але їх дуже мало. Більшість суддів розуміють, що, якщо приймуть рішення не на користь представника влади – то цей суддя може бути позбавлений своєї мантії. Тому різними шляхами намагаються або затягувати або виносити рішення, які дають підставу для апеляційного чи касаційного оскарження

- зазначив Багіров.

Він додав, що в Україні, на жаль, немає сталої практики, де громадянин України, якщо він не задоволений рішенням чи діяльністю посадової особи, може бути впевнений, що судова система і Конституція України захистить його права, як громадянина України і суд винесе справедливе рішення. 

"Те ж саме у справах про захист честі і гідності. І це не стосується статусу позивача – громадянин це, студент чи бізнесмен", - зазначив Багіров.

Додамо

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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