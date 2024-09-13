Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

В Украине нет устойчивой практики, которая бы давала гражданам уверенность, что в случае подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации против должностных лиц, суд примет справедливое решение. Это происходит из-за того, что судьи боятся потерять свои должности, принимая решение не в пользу представителей власти. Поэтому такое судебное разбирательство может затягиваться. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Контекст

Украинский бизнесмен, владелец торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября.

Если человек подает в суд против представителя власти, то автоматически считается, что он подает в суд на ту политическую силу, которая сегодня временно имеет власть. Это надо учитывать. В украинской судебной системе есть судьи, которые принимают решения справедливо, но их очень мало. Большинство судей понимают, что, если примут решение не в пользу представителя власти - то этот судья может быть лишен своей мантии. Поэтому разными путями пытаются или затягивать или выносить решения, которые дают основание для апелляционного или кассационного обжалования - отметил Багиров.

Он добавил, что в Украине, к сожалению, нет постоянной практики, где гражданин Украины, если он не доволен решением или деятельностью должностного лица, может быть уверен, что судебная система и Конституция Украины защитит его права, как гражданина Украины и суд вынесет справедливое решение.

"То же самое по делам о защите чести и достоинства. И это не касается статуса истца - гражданин это, студент или бизнесмен", - отметил Багиров.

Добавим

Исследовав тему, удалось выяснить, что информация о том, что жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.