Судовий розгляд справи ексберкутівців буде продовжено - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Судовий розгляд щодо обвинувачення ексберкутівцям у справі про розстріли на Майдані буде продовжено. Про це повідомили у пресцентрі ГПУ, передає УНН.
“Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам ПМОН „Беркут“, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду”, — йдеться у повідомленні.
“У випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук. Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження”, — додали у повідомленні.
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Так, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.
Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.