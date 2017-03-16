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Судові засідання у справі К.Кулика будуть відкритими для громадськості

Судові засідання у справі К.Кулика будуть відкритими для громадськості

Київ • УНН

 • 9233 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Відбулося підготовче засідання Голосіївського районного суду міста Києва за обвинуваченням Костянтина Кулика у незаконноу збагаченні, судовий розгляд буде відкритий для громадськості. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.

Сьогодні у приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва під час підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням К.Кулика в незаконному збагаченні, стороною захисту було заявлено клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Проте суд відмовив у клопотанні стороні захисту. Це означає, що судові засідання у цьому кримінальному провадженні будуть відкритими для ЗМІ та громадськості.

Розгляд обвинувального акту щодо К.Кулика по суті Голосіївський районний суд міста Києва призначив на 27 березня 2017 року.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука у відводі колегії суддів, яка розглядає кримінальне провадження щодо військового прокурора АТО Костянтина Кулика.

Як повідомляло НАБУ раніше, обвинувальний акт К.Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні Бюро. Його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

За версією слідства, у період з 2011 по 2015 рік, перебуваючи на службі в органах прокуратури підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень. Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К.Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і склали близько 3,4 млн грн.

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