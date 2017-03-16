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Судебные заседания по делу К.Кулика будут открытыми для общественности

Киев • УНН

 • 9231 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Состоялось подготовительное заседание Голосеевского районного суда города Киева по обвинению Константина Кулика в незаконном обогащении, судебное разбирательство будет открытым для общественности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.

Сегодня в помещении Голосеевского районного суда города Киева во время подготовительного судебного заседания в уголовном производстве по обвинению К.Кулика в незаконном обогащении, стороной защиты было заявлено ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Однако суд отказал в ходатайстве стороны защиты. Это означает, что судебные заседания в этом уголовном производстве будут открытыми для СМИ и общественности.

Рассмотрение обвинительного акта в отношении К.Кулика по сути районный суд города Киева назначил на 27 марта 2017 года.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука в отводе коллегии судей, которая рассматривает уголовное производство в отношении военного прокурора АТО Константина Кулика.

Как сообщало НАБУ ранее, обвинительный акт К.Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

По версии следствия, в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен. Большинство этих средств было потрачено в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.

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