Судебные заседания по делу К.Кулика будут открытыми для общественности

Сегодня в помещении Голосеевского районного суда города Киева во время подготовительного судебного заседания в уголовном производстве по обвинению К.Кулика в незаконном обогащении, стороной защиты было заявлено ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Однако суд отказал в ходатайстве стороны защиты. Это означает, что судебные заседания в этом уголовном производстве будут открытыми для СМИ и общественности.

Рассмотрение обвинительного акта в отношении К.Кулика по сути районный суд города Киева назначил на 27 марта 2017 года.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука в отводе коллегии судей, которая рассматривает уголовное производство в отношении военного прокурора АТО Константина Кулика.

Как сообщало НАБУ ранее, обвинительный акт К.Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

По версии следствия, в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен. Большинство этих средств было потрачено в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.