Судові слухання щодо оскарження боргу "Газпрому" НАК "Нафтогаз" пройдуть восени
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Швейцарський апеляційний суд округу Свеа розгляне скаргу ПАТ “Газпром” на рішення арбітражного спору по справі про транзит, згідно з яким, російська компанія повинна виплатити НАК “Нафтогаз” 2,56 млрд. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на звітну документацію ПАТ “Газпром”.
“Слухання у справі про оскарження арбітражного рішення у справі про транзит заплановані на вересень-жовтень 2020 року”, — говориться в звіті.
Раніше, в рамках судових слухань, швейцарський суд постановив призупинити виконання арбітражного рішення про стягнення з ПАТ “Газпром” 2,56 мільярда доларів США. Однак 13 вересня 2018 року, суд за клопотанням НАК “Нафтогаз України” скасував своє рішення про припинення виконання арбітражного рішення.
Як повідомляв УНН, Суд Люксембургу дозволив заарештовувати активи “Газпрому”.