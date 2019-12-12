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Судові рішення, тиск та припинення транзиту газу: у Нацбанку назвали головні ризики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Серед ризиків щодо посилення загроз для макрофінансової стабільності залишаються судові рішення і тиск на Національний Банк, а також повне припинення транзиту газу з Росії територією України, ескалація військового конфлікту та нові торгівельні обмеження з боку Росії. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Привід для оптимізму є – досягнення домовленостей на рівні експертів щодо нової програми співпраці з МВФ є знаковою віхою в реалізації структурних реформ в Україні, збереження макрофінансової стабільності, стійкого економічного зростання", - сказав Смолій.

Водночас, з його слів, решта ризиків, на які в НБУ звертали увагу під час попереднього рішення з монетарної політики, залишаються актуальними.

"Зокрема, зберігається тиск посилення загроз для макрофінансової стабільності внаслідок судових рішень і тиску на Національний Банк", - заявив голова НБУ.

Він пояснив, що реалізація цих ризиків може погіршити курсові інфляційні очікування, ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

"З-поміж зовнішніх ризиків не втратили актуальність такі: повне припинення транзиту газу з Росії територією України, посилення торгівельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках, ескалація військового конфлікту та нові торгівельні обмеження з боку Росії", - додав Смолій.

Як повідомляв УНН, у Нацбанку пояснили причини зміцнення курсу гривні.

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