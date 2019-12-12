Судові рішення, тиск та припинення транзиту газу: у Нацбанку назвали головні ризики

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Серед ризиків щодо посилення загроз для макрофінансової стабільності залишаються судові рішення і тиск на Національний Банк, а також повне припинення транзиту газу з Росії територією України, ескалація військового конфлікту та нові торгівельні обмеження з боку Росії. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.