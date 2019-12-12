Судебные решения, давление и прекращение транзита газа: в Нацбанке назвали главные риски

"Повод для оптимизма есть - достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с МВФ является знаковой вехой в реализации структурных реформ в Украине, сохранение макрофинансовой стабильности, устойчивого экономического роста", - сказал Смолий.

В то же время, по его словам, остальные риски, на которые в НБУ обращали внимание во время предыдущего решения по монетарной политике, остаются актуальными.

"В частности, сохраняется давление усиления угроз макрофинансовой стабильности в результате судебных решений и давления на Национальный Банк", - заявил глава НБУ.

Он пояснил, что реализация этих рисков может ухудшить курсовые инфляционные ожидания, затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

"Среди внешних рисков не потеряли актуальность такие: полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России", - добавил Смолий.

Как сообщал УНН, в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны.