Судове засідання у справі Савченко-Рубана в апеляційному суді буде проходити у режимі відеоконференції

"Наразі, в суді прийняли рішення, проводити засідання в режимі відеоконференції з Оболонським районним судом міста Київ куди прибуде частина адвокатів захисту. Інша частина адвокатів запізнюється до апеляційного суду Чернігівської області", - зазначила Гайдай.



Також, під час засідання буде розглядатися питання, щодо подання клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою, адже сьогодні спливає цей термін.



Наразі в суді перерва, адже потрібно щоб передали ухвалу до Оболонського суду Києва щоб була підстава там проводити засідання в режимі відеоконференції.



Нагадаємо, судове підготовче засідання у справі по обвинуваченню Надії Савченко та Володимира Рубана у підготовці терактів не завершилося. Чернігівський апеляційний суд повинен визначити в який із районних судів далі направити цю справу.



Як повідомляв раніше УНН, у понеділок, 11 лютого, Верховний Суд задовольнив клопотання прокуратури і передав справу Савченко-Рубана в Чернігівський районний суд Чернігівської області.



Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Що ж стосується Савченко, то Верховна Рада 22 березня позбавила її депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

У серпні 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.