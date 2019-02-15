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Судебное заседание по делу Савченко-Рубана в апелляционном суде будет проходить в режиме видеоконференции

Судебное заседание по делу Савченко-Рубана в апелляционном суде будет проходить в режиме видеоконференции

Киев  •  УНН

 • 15281 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Судебное заседание в Черниговском апелляционном суде будет проходить в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве. Об этом УНН сообщает начальник отдела информационно-технического и аналитического обеспечения Леся Гайдай.

"Сейчас в суде приняли решение, проводить заседания в режиме видеоконференции с Оболонским районным судом города куда прибудет часть адвокатов защиты. Другая часть адвокатов запаздывает в Апелляционный суд Черниговской области", - отметила Гайдай.

Также, во время заседания будет рассматриваться вопрос относительно подачи ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей, ведь сегодня истекает этот срок.

Сейчас в суде перерыв, ведь нужно чтобы передали постановление в Оболонский суд Киева чтобы было основание там проводить заседания в режиме видеоконференции.

Напомним, судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов не завершилось. Черниговский апелляционный суд должен определить в какой из районных судов дальше направить это дело.

Как сообщал ранее УНН, в понедельник, 11 февраля, Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов . Сам Рубан обвинения отвергает.

Что же касается Савченко, то Верховная Рада 22 марта лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

В августе 2018 Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

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