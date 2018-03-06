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Суд у справі про держзраду Януковича перенесли на 14 березня

Суд у справі про держзраду Януковича перенесли на 14 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс на 14 березня судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

Перенесення засідання обумовлено тим, що свідок з боку сторони захисту, який перебуває на території АР Крим і має російський паспорт, не прибув до суду. Адвокати Януковича попросили суд надати їм час для організації допиту у режимі відеоконференції.

Сторона обвинувачення виступила проти цього, мотивувавши це тим, що “нам не зовсім зрозуміло в якій спосіб сторона захисту зможе організувати відеоконференцію з окупованою територією Криму”.

Натомість суд, порадившись на місці, ухвалив: “задля забезпечення права на захист обвинуваченого Януковича Віктора Федоровича клопотання сторони захисту задовольнити. Допитати свідка 21 березня у режимі відеозв'язку з АР Крим у місті Сімферополь та надає стороні захисту всі технічні можливості для цього”.

Таким чином, продовжив головуючий колегії суддів суддя Владислав Дев'ятко, 14-15 числа ми досліджуємо матеріали справи, а саме — документи, які долучені до матеріалів справи, а 21 числа допитуємо свідка з АР Крим. Таким чином перерва на 10 годину 14 березня.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Нагадаємо, свідчення у суді дали низка українських високопосадовців. Також свідчення дав Президент України Петро Порошенко.

Українські Національні Новини

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