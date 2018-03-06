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Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 14 марта

Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 14 марта

Киев  •  УНН

 • 8441 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес на 14 марта судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает  корреспондент УНН.

Перенос заседания обусловлено тем, что свидетель со стороны стороны защиты, находится на территории АР Крым и имеет российский паспорт, не явился в суд. Адвокаты Януковича попросили суд предоставить им время для организации допроса в режиме видеоконференции.

Сторона обвинения выступила против этого, мотивировав это тем, что "нам не совсем понятно каким способом сторона защиты сможет организовать видеоконференцию с оккупированной территории Крыма".

Вместо этого суд, посовещавшись на месте, постановил: "для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича Виктора Федоровича ходатайство стороны защиты удовлетворить. Допросить свидетеля 21 марта в режиме видеосвязи из АР Крым в городе Симферополь и предоставляет стороне защиты все технические возможности для этого".

Таким образом, продолжил председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко, 14-15 числа мы исследуем материалы дела, а именно - документы, которые приобщены к материалам дела, а 21 числа допрашивают свидетелей АР Крым. Таким образом перерыв на 10:00 14 марта.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.

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