Судове засідання у справі 2 травня розпочалось в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні в Малиновському суді Одеси розпочалося судове засідання у справі 2 травня, передає кореспондент УНН.
Перед початком розгляду справи правоохоронці попросили всіх присутніх у залі засідання покинути приміщення на 5 хвилин. Через кілька хвилин усі повернулись у залу і суддійська колегія приступила до розгляду справи.
На цей момент перевіряється присутність всіх обвинувачених. Нагадаємо, суд продовжив розгляд справи після місячної перерви.
Як повідомляв УНН, ув'язнені у справі 2 травня в Одесі ще два місці перебуватимуть під арештом.