Судебное заседание по делу 2 мая началось в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в Малиновском суде Одессы началось судебное заседание по делу 2 мая, передает корреспондент УНН.
Перед началом рассмотрения дела правоохранители попросили всех присутствующих в зале заседания покинуть помещение на 5 минут. Через несколько минут все вернулись в зал и судейская коллегия приступила к рассмотрению дела.
На данный момент проверяется наличие всех обвиняемых. Напомним, суд продолжил рассмотрение дела после месячного перерыва.
Как сообщал УНН, заключенным по делу 2 мая в Одессе еще два месяца находиться под арестом .