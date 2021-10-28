Судове засідання між ексдилером "Проскан" та дистриб'ютором Scania знову перенесено

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 10611 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 66676 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 117353 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 102194 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 110968 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83616 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72967 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 159538 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86933 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 257595 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 35439 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 32143 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 30594 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 37025 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 18795 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 124505 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 159552 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 257609 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 428745 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 417444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25952 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31750 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32397 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33721 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83565 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Судове засідання між ексдилером "Проскан" та дистриб'ютором Scania знову перенесено

Київ • УНН

 • 23547 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву і переніс розгляд справи між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та їх колишнім дилером “Проскан” на 3 листопада, повідомляє кореспондент УНН. Суть справи — оскарження Scania Україна рішення суду першої інстанції про стягнення майже 170 мільйонів гривень на користь “Проскан”.

Судове засідання між ексдилером "Проскан" та дистриб'ютором Scania знову перенесено

Цитата

“Оголошується перерва аби не надавати можливість сторонам маневрувати”- заявили у суді.

Директор “Проскан” Сергій Крикуненко таким рішенням задоволений. Мовляв хоча б цього разу розгляд справи не затягнувся.

“Я задоволений в тому, що ми не сидимо сьогодні до 12 ночі для того, щоб дати потрібне Scania Україна рішення. Маю надію, що всі наші дії призведуть до відповідного результату”, — розповів Крикуненко.

Зазначимо

Розгляд справи переносять не вперше. Минуле засідання розпочалося близько 12-ї години дня, однак завершити його вдалося лише після 23-ї години вечора. Цього разу справа рухалася швидше, однак фінального рішення судді так і не винесли.

На думку директора “Проскан”, шведський дистриб’ютор включає всі ресурси, аби суд виніс рішення на їх користь.

“Зараз ця компанія підключила на свій захист політичний ресурс: посла Швеції в Україні, представників торгової палати посольства Швеції, ТСК Галини Янченко, яка практично захищає лише права шведського інвестора... А наша компанія — це фірма зі 100% інвестицією, офіційно зареєстрована з 94 року, її має захищати держава. Але захисту ми не відчуваємо”, — вважає Сергій Крикуненко.

Нагадаємо

Український дилер “Проскан” судиться зі Scania Україна через порушення останньою умов договору. Раніше “Проскан” відсудив у шведського дистриб’ютора понад сотню мільйонів гривень. Однак Scania Україна подала на це рішення апеляцію.

Ці два дилери (“Журавлина” і “Проскан”, — ред.) відстоюють свої права у конфлікті зі шведським дистриб’ютором Scania Україна. Нещодавно верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу “Журавлини” щодо відшкодування більш ніж 123 мільйонів гривень.

Відносно “Проскану”, то справа цього дилера розглядається в апеляційному суді. Вчора суд оголосив перерву у розгляді, аби “не надавати можливість сторонам маневрувати” і переніс наступне засідання на 3 листопада. Як наголосив директор “Проскану” Сергій Крикуненко, обидва дилери свого часу постраждали від свавілля компанії Scania Україна, тому й вирішили захищати свої права у суді, підтримуючи один одного.

“Ми підтримуємо один одного з 2016 року і подовжуємо підтримувати, тому що і „Журавлина“ і „Проскан“ постраждали від свавілля Сканії. Зараз ця компанія підключила на свій захист політичний ресурс: посла Швеції в Україні, представників торгової палати посольства Швеції, ТСК Галини Янченко, яка практично захищає лише права шведського інвестора... А наші компанії — це фірми зі 100% інвестицією, офіційно зареєстрована з 1994 року, які мають бути під захистом держави. Але держава не захищає”, — вважає Крикуненко.

Нагадаємо

Обидва ексдилери “Проскан” та “Журавлина” почали судитися зі Scania Україна через порушення останньою умов договору. Українські дилери звинувачують шведського дистриб’ютора у маніпулятивній поведінці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07