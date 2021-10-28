Судове засідання між ексдилером "Проскан" та дистриб'ютором Scania знову перенесено

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“Оголошується перерва аби не надавати можливість сторонам маневрувати”- заявили у суді.

Директор “Проскан” Сергій Крикуненко таким рішенням задоволений. Мовляв хоча б цього разу розгляд справи не затягнувся.

“Я задоволений в тому, що ми не сидимо сьогодні до 12 ночі для того, щоб дати потрібне Scania Україна рішення. Маю надію, що всі наші дії призведуть до відповідного результату”, — розповів Крикуненко.

Зазначимо

Розгляд справи переносять не вперше. Минуле засідання розпочалося близько 12-ї години дня, однак завершити його вдалося лише після 23-ї години вечора. Цього разу справа рухалася швидше, однак фінального рішення судді так і не винесли.

На думку директора “Проскан”, шведський дистриб’ютор включає всі ресурси, аби суд виніс рішення на їх користь.

“Зараз ця компанія підключила на свій захист політичний ресурс: посла Швеції в Україні, представників торгової палати посольства Швеції, ТСК Галини Янченко, яка практично захищає лише права шведського інвестора... А наша компанія — це фірма зі 100% інвестицією, офіційно зареєстрована з 94 року, її має захищати держава. Але захисту ми не відчуваємо”, — вважає Сергій Крикуненко.

Нагадаємо

Український дилер “Проскан” судиться зі Scania Україна через порушення останньою умов договору. Раніше “Проскан” відсудив у шведського дистриб’ютора понад сотню мільйонів гривень. Однак Scania Україна подала на це рішення апеляцію.

Ці два дилери (“Журавлина” і “Проскан”, — ред.) відстоюють свої права у конфлікті зі шведським дистриб’ютором Scania Україна. Нещодавно верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу “Журавлини” щодо відшкодування більш ніж 123 мільйонів гривень.

Відносно “Проскану”, то справа цього дилера розглядається в апеляційному суді. Вчора суд оголосив перерву у розгляді, аби “не надавати можливість сторонам маневрувати” і переніс наступне засідання на 3 листопада. Як наголосив директор “Проскану” Сергій Крикуненко, обидва дилери свого часу постраждали від свавілля компанії Scania Україна, тому й вирішили захищати свої права у суді, підтримуючи один одного.

“Ми підтримуємо один одного з 2016 року і подовжуємо підтримувати, тому що і „Журавлина“ і „Проскан“ постраждали від свавілля Сканії. Зараз ця компанія підключила на свій захист політичний ресурс: посла Швеції в Україні, представників торгової палати посольства Швеції, ТСК Галини Янченко, яка практично захищає лише права шведського інвестора... А наші компанії — це фірми зі 100% інвестицією, офіційно зареєстрована з 1994 року, які мають бути під захистом держави. Але держава не захищає”, — вважає Крикуненко.

Нагадаємо

Обидва ексдилери “Проскан” та “Журавлина” почали судитися зі Scania Україна через порушення останньою умов договору. Українські дилери звинувачують шведського дистриб’ютора у маніпулятивній поведінці.