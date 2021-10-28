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Судебное заседание между эксдилером "Проскан" и дистрибьютором Scania снова перенесено

Киев • УНН

 • 23547 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв и перенес рассмотрение дела между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина и их бывшим дилером “Проскан” на 3 ноября, сообщает корреспондент УНН. Суть дела — обжалование Scania Украина решение суда первой инстанции о взыскании почти 170 миллионов гривен в пользу “Проскан”.

Судебное заседание между эксдилером "Проскан" и дистрибьютором Scania снова перенесено

Цитата

“Объявляется перерыв, чтобы не предоставлять возможность сторонам маневрировать” — заявили в суде.

Директор “Проскан” Сергей Крикуненко таким решением доволен. Мол хотя бы на этот раз рассмотрение дела не затянулось.

“Я доволен, что мы не сидим сегодня до 12 ночи для того, чтобы дать нужное Scania Украина решение. Надеюсь, что все наши действия приведут к соответствующему результату”, — рассказал Крикуненко.

Отметим

Рассмотрение дела переносят не в первый раз. Прошлое заседание началось около 12 часов дня, однако завершить его удалось только после 23 часов вечера. В этот раз дело двигалось быстрее, однако финальное решение судьи так и не вынесли.

По мнению директора “Проскан”, шведский дистрибьютор включает все ресурсы, чтобы суд вынес решение в их пользу.

“Сейчас эта компания подключила в свою защиту политический ресурс: посла Швеции в Украине, представителей торговой палаты посольства Швеции, ВСК Галины Янченко, практически защищающей только права шведского инвестора... А наша компания — это фирма со 100% инвестицией, официально зарегистрированная с 94 года, ее должно защищать государство. Но защиты мы не чувствуем”, — считает Сергей Крикуненко.

Напомним

Украинский дилер “Проскан” судится по Scania Украина из-за нарушения последних условий договора. Ранее “Проскан” отсудил у шведского дистрибьютора более сотни миллионов гривен. Однако Scania Украина подала на это решение апелляцию.

Эти два дилера (“Журавлына” и “Проскан”, — ред.) отстаивают свои права в конфликте со шведским дистрибьютором Scania Украина. Недавно Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу “Журавлыны” о возмещении более 123 миллионов гривен.

Относительно “Проскана”, то дело этого дилера рассматривается в апелляционном суде. Вчера суд объявил перерыв в рассмотрении, чтобы “не давать возможность сторонам маневрировать” и перенес следующее заседание на 3 ноября. Как отметил директор “Проскана” Сергей Крикуненко, оба дилера в свое время пострадали от произвола компании Scania Украина, поэтому и решили защищать свои права в суде, поддерживая друг друга.

“Мы поддерживаем друг друга с 2016 года и продолжаем поддерживать, потому что и „Журавлына“ и „Проскан“ пострадали от произвола Скании. Сейчас эта компания подключила в свою защиту политический ресурс: посла Швеции в Украине, представителей торговой палаты посольства Швеции, ВСК Галины Янченко, практически защищающей только права шведского инвестора... А наши компании — это фирмы со 100% инвестицией, официально зарегистрированная с 1994 года, которые должны быть под защитой государства. Но государство не защищает”, — считает Крикуненко.

Напомним

Оба эксдилера “Проскан” и “Журавлына” начали судиться с Scania Украина из-за нарушения последней условия договора. Украинские дилеры обвиняют шведского дистрибьютора в манипулятивном поведении.

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