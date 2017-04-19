Судно з українцями затонуло в Чорному морі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно "Герої Арсеналу", на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей, передає УНН з посиланням на ВВС.
Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.
Судно зникло з радарів вранці у середу в районі Керченської переправи, коли там був шторм у три бали, повідомив представник південного регіонального центру МНС Росії. Перед цим судно подало сигнал SOS.
В управлінні МНС по Краснодарському краю уточнили, що корабельна аварія сталася неподалік від населеного пункту Тамань.
У цей час в морі були хвилі висотою до трьох метрів і пориви вітру до 20 метрів на секунду, що ускладнило роботу рятувальних суден.
Офіційної інформації про долю екіпажу поки що немає. За попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб.
Джерела російських агенцій повідомляють, що п'ятьох моряків знайшли живими, пошуки сімох інших тривають.
Судно плавало під прапором Панами, а портом приписки мало український Херсон.
За попередніми даними, суховантаж прямував з Азова до Туреччини з вантажем зерна. Як повідомляється, екіпаж судна складається з "двох громадян України, одного громадянина Грузії й дев'яти росіян".
Як зазначається, судно "Герої Арсеналу" повністю затонуло.
Нагадаємо, у березні вертоліт з п'ятьма людьми на борту пропав над Ірландським морем.