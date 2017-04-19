Судно с украинцами затонуло в Черном море - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34344 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152255 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114808 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115545 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106944 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103459 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Судно с украинцами затонуло в Черном море - СМИ

Судно с украинцами затонуло в Черном море - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18113 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Неофициально сообщается, что пятерых людей нашли живыми, поиски остальных продолжаются.

Судно исчезло с радаров утром в среду в районе Керченской переправы, когда там был шторм в три балла, сообщил представитель южного регионального центра МЧС России. Перед этим судно подало сигнал SOS.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло неподалеку от населенного пункта Тамань.

В это время в море были волны высотой до трех метров и порывы ветра до 20 метров в секунду, что осложнило работу спасательных судов.

Официальной информации о судьбе экипажа пока нет. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

Источники российских агентств сообщают, что пятеро моряков нашли живыми, поиски семерых других продолжаются.

Судно плавало под флагом Панамы, с портом приписки в украинском Херсоне.

По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Как сообщается, экипаж судна состоит из "двух граждан Украины, одного гражданина Грузии и девяти россиян".

Как отмечается, судно "Герои Арсенала" полностью затонуло.

Напомним, в марте вертолет с пятью людьми на борту пропал над Ирландским морем.

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