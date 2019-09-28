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Судно з українцями зникло в Атлантичному океані: що відомо

Київ • УНН

 • 14790 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з укранцамі на борту. УНН зібрав інформацію відому на даний момент.

Судно з українцями зникло в Атлантичному океані: що відомо

В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.

Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний уроган в відсіки буксира в великій кількості почала надходити вода.

Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судно було небезпечно.

Місцевий морської рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі аварійного буксира під назвою SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.

У МЗС Україн підтвердили, що на борту судна є громадяни України.

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