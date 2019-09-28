Судно с украинцами пропало в Атлантическом океане: что известно
Киев • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с укранцами на борту. УНН собрал информацию известную на данный момент.
В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.
Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон.
Из-за сильного урогана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода.
Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судно было небезопасно.
Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе аварийного буксира под названием SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция усложняется ураганом Лоренцо.
В МИД Украин подтвердили, что на борту судна есть граждане Украины.