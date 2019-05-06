Судний день: за які "гріхи" хочуть відсторонити голову КСУ Шевчука

Попри те, що ймовірна відставка Шевчука за часом збіглася зі зміною Президента в країні, політичного підтексту в ній все ж не простежується - всі висунуті звинувачення мають швидше службовий характер.

З огляду на відкриті дані, інформацію джерел УНН, а також документи, наявні в розпорядженні редакції, "гріхи" Шевчука умовно можна розділити на три групи: політизація діяльності КСУ, втручання в розгляд справ, перевищення службових повноважень.

Втручання у вибори Президента України. У розпал виборчої кампанії Шевчук раптом вирішив заявити, що не приведе новообраного Президента до присяги, якщо під час виборів будуть фальсифікації. Ця фраза голови КСУ моментально наробила шуму серед юристів, які вказали на невігластво Шевчука і спробу втрутитися в президентські вибори.

Юристи пояснили, що роль голови КСУ у цьому випадку виключно церемоніальна. Він не може оцінювати порушення під час виборчої кампанії, і вже тим паче не в його компетенції вирішувати, кого приводити до присяги.

Після юристів на витівки Шевчука відреагували і в самому КСУ. Суддя Ігор Сліденко 2 квітня, під час засідання КСУ, заявив, що своїм висловлюванням Шевчук порушив норми чинного законодавства. Зокрема, за словами судді, він спотворив тлумачення Конституції України, визнав себе головним контролером ходу виборів президента України, проігнорував конституційно-правові підстави прийняття присяги українському народові новообраним президентом України і політизував свою діяльність, завдавши істотної шкоди авторитету КС України.

Тепер слово за Комісією КСУ з питань етики та регламенту, яка розглядає у тому числі і цей дисциплінарний проступок Шевчука.

"Розвідники Медведчука" у КСУ. Ще одне резонансне звинувачення в бік Шевчука звучить так: він надав доступ на режимний об'єкт і до документів з обмеженим доступом стороннім людям, включаючи колишнього розвідника, нібито пов'язаного з Віктором Медведчуком - кумом Володимира Путіна, президента РФ.

Як це було? У порушення Конституції України і закону про держслужбу, явно перевищуючи свої службові повноваження, Шевчук вирішив набрати собі позаштатних радників, які надалі отримали можливість ознайомлюватися з документами КСУ, бути присутнім на засіданнях і давати команди співробітникам КСУ. При чому все це Шевчук зробив власноруч, підписавши від свого імені ніким не завізоване розпорядження. До кола таких радників потрапив, наприклад, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Синянський, якого ЗМІ пов'язують з Віктором Медведчуком.

Ще одним своїм радником Шевчук призначив "декретного" суддю Київського районного суду міста Харкова Дениса Нев'ядомського, чим спровокував порушення ЗУ "Про судоустрій і статус суддів", положення якого забороняють служителям Феміди поєднувати статус судді місцевого суду з роботою позаштатного радника голови КСУ.

Всього у Шевчука таких радників було близько п'яти. Чим вони там займалися і яку інформацію змогли роздобути, питання скоріше до СБУ або ДБР. Однак, і тут очевидно, що претензії до Шевчука мають цілком обґрунтований характер.

"Команди з голосу". Шевчука звинувачують ще й у тому, що роботу Конституційного суду він фактично перетворив у базар. Він дозволяв собі віддавати на публікацію в офіційній пресі Висновки КСУ без окремих думок інших суддів, а це порушення ЗУ "Про Конституційний Суд України".

Будучи за кордоном, він усно роздавав команди зняти те чи інше питання з порядку денного, вказував, які питання розглядати, а які - ні, втручаючись тим самим у роботу суддів КСУ, які згідно із законом йому не підкоряються.

Ці та інші проступки Шевчука лягли в основу скарг суддів КСУ до Комісії з питань регламенту та етики. І як раніше повідомляв УНН, у пресу вже потрапив Висновок цієї Комісії від 17 квітня, де вказані підстави для відставки Шевчука.

"17 квітня 2019 року Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного суду України, відповідно до статті 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" надала висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України, виявлено його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.

Тепер рекомендацію Комісії повинні підтримати самі судді КСУ. Розгляд питання запланований на 14 травня, і, за попередньою інформацією, засідання буде відкритим для преси. При цьому, як раніше заявляли в КСУ, можлива відставка Станіслава Шевчука з посади голови і судді КСУ жодним чином не вплине на інавгурацію Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ще одним таким фактором, що підриває репутацію Шевчука, виявився його рідний брат Рулав Одд (Денис Шевчук), що фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання бюджетних коштів ДП "Укрхімтрансаміак".

І хоча безпосередньо діяльність братів Шевчуків начебто і не пов'язана, все ж не можна виключити вплив голови КСУ на бізнес-процеси брата, якому вже тривалий час ніяк не вручать підозру в скоєнні зазначеного злочину. Тим більше, що до недавнього часу голова КСУ Станіслав Шевчук і його брат проживали під одним дахом, розділяючи побут і, ймовірно, не тільки.