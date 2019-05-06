Судный день: за какие “грехи” хотят отстранить главу КСУ Шевчука

Несмотря на то, что вероятная отставка Шевчука по времени совпала со сменой Президента в стране, политического подтекста в ней все же не прослеживается — все предъявленные обвинения носят скорее служебный характер.

Учитывая открытые данные, информацию источников УНН, а также документы, имеющиеся в распоряжении редакции, “грехи” Шевчука условно можно разделить на три группы: политизация деятельности КСУ, вмешательство в рассмотрение дел, превышение служебных полномочий.

Вмешательство в выборы Президента Украины. В разгар избирательной кампании Шевчук вдруг решил заявить, что не приведёт новоизбранного Президента к присяге, если во время выборов будут фальсификации. Эта фраза главы КСУ моментально подняла шумиху среди юристов, которые указали на невежество Шевчука и попытку вмешаться в президентские выборы.

Юристы объяснили, что роль главы КСУ в данном случае исключительно церемониальная. Он не может оценивать нарушения во время избирательной кампании, и уж тем более не в его компетенции решать, кого приводить к присяге.

После юристов на выходки Шевчука отреагировали и в самом КСУ. Судья Игорь Слиденко 2 апреля, во время заседания КСУ, заявил, что своим высказыванием Шевчук нарушил нормы действующего законодательства. В частности, по словам судьи, он исказил толкование Конституции Украины, признал себя главным контролером хода выборов президента Украины, проигнорировал конституционно-правовые основания принятия присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины и политизировал свою деятельность, нанеся существенный вред авторитету КС Украины.

Теперь слово за Комиссией КСУ по вопросам этики и регламента, которая рассматривает в том числе и этот дисциплинарный проступок Шевчука.

“Разведчики Медведчука” в КСУ. Ещё одно резонансное обвинение в сторону Шевчука звучит так: он предоставил доступ на режимный объект и к документам с ограниченным доступом посторонним людям, включая бывшего разведчика, якобы связанного с Виктором Медведчуком — кумом Владимира Путина, президента РФ.

Как это было? В нарушение Конституции Украины и закона о госслужбе, явно превышая свои служебные полномочия, Шевчук решил набрать себе внештатных советников, которые в дальнейшем получили возможность ознакамливаться с документами КСУ, присутствовать на заседаниях и давать команды сотрудникам КСУ. При чем все это Шевчук сделал собственноручно, подписав от своего имени никем не завизированное распоряжение. В число таких советников попал, например, бывший председатель Службы внешней разведки Олег Синянский, которого СМИ связывают с Виктором Медведчуком.

Ещё одним своим советником Шевчук назначил “декретного” судью Киевского районного суда города Харькова Дениса Невядомского, чем спровоцировал нарушение ЗУ “О судоустройстве и статусе судей”, положения которого запрещают служителям Фемиды сочетать статус судьи местного суда с работой внештатного советника главы КСУ.

Всего у Шевчука таких советников было порядка пяти. Чем они там занимались и какую информацию смогли раздобыть, вопрос скорее к СБУ или ГБР. Однако, и тут очевидно, что претензии к Шевчуку имеют вполне обоснованный характер.

“Команды с голоса”. Шевчука обвиняют ещё и в том, что работу Конституционного суда он фактически превратил в базар. Он позволял себя отдавать на публикацию в официальной прессе Выводы КСУ без особых мнений других судей, а это нарушение ЗУ “О Конституционном Суде Украины”.

Будучи за границей, он устно раздавал команды снять тот или иной вопрос с повестки дня, указывал, какие вопросы рассматривать, а какие — нет, вмешиваясь тем самым в работу судей КСУ, которые по закону ему не подчиняются.

Эти и другие проступки Шевчука легли в основу жалоб судей КСУ в Комиссию по вопросам регламента и этики. И как ранее сообщал УНН, в прессу уже попал Вывод этой Комиссии от 17 апреля, где указаны основания для отставки Шевчука.

“17 апреля 2019 года Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины, в соответствии со статьей 21 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” предоставила вывод о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного Суда Украины, обнаружено его несоответствие занимаемой должности”, — сказано в документе.

Теперь рекомендацию Комиссии должны поддержать сами судьи КСУ. Рассмотрение вопроса запланировано на 14 мая, и, по предварительной информации, заседание будет открыто для прессы. При этом, как ранее заявляли в КСУ, возможная отставка Станислава Шевчука с должности председателя и судьи КСУ никоим образом не повлияет на инаугурацию Владимира Зеленского.

Напомним, ещё одним подрывающим репутацию Шевчука фактором оказался его родной брат Рулав Одд (Денис Шевчук), фигурирующий в уголовном производстве по факту хищения бюджетных средств ГП “Укрхимтрансаммиак”.

И хотя напрямую деятельность братьев Шевчуков вроде и не связана, все же нельзя исключить влияние главы КСУ на бизнес-процессы брата, которому уже длительное время никак не вручат подозрение в совершении указанного преступления. Тем более, что до недавнего времени глава КСУ Станислав Шевчук и его брат проживали под одной крышей, разделяя быт и, вероятно, не только.