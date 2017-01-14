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Судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО

Судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Причину смерті трьох морських піхотинців в зоні АТО назвали судмедексперти у Дніпрі. Бійці підірвались на міні. Про це заявили в ефірі телеканалу 112, повідомляє УНН.

Висновок про підрив на міні військовослужбовців зробили судмедексперти у Дніпрі. Тіла молодших сержантів Миколи Охріменка і Сергія Сонька, і старшого матроса Сергія Трубіна у місто привезли напередодні. Тепер їх тіла відправлять родичам в Суми, Кропивницький та Херсон.

Нагадаємо, військові зникли 8 січня на лінії розмежування на Донеччині. Українській стороні тіла передали вчора, відео підтвердження оприлюднили в штабі АТО.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі проведуть ідентифікацію тіл трьох загиблих військових.

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Українські Національні Новини

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