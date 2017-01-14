Судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО

Висновок про підрив на міні військовослужбовців зробили судмедексперти у Дніпрі. Тіла молодших сержантів Миколи Охріменка і Сергія Сонька, і старшого матроса Сергія Трубіна у місто привезли напередодні. Тепер їх тіла відправлять родичам в Суми, Кропивницький та Херсон.

Нагадаємо, військові зникли 8 січня на лінії розмежування на Донеччині. Українській стороні тіла передали вчора, відео підтвердження оприлюднили в штабі АТО.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі проведуть ідентифікацію тіл трьох загиблих військових.