Судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Причину смерті трьох морських піхотинців в зоні АТО назвали судмедексперти у Дніпрі. Бійці підірвались на міні. Про це заявили в ефірі телеканалу 112, повідомляє УНН.
Висновок про підрив на міні військовослужбовців зробили судмедексперти у Дніпрі. Тіла молодших сержантів Миколи Охріменка і Сергія Сонька, і старшого матроса Сергія Трубіна у місто привезли напередодні. Тепер їх тіла відправлять родичам в Суми, Кропивницький та Херсон.
Нагадаємо, військові зникли 8 січня на лінії розмежування на Донеччині. Українській стороні тіла передали вчора, відео підтвердження оприлюднили в штабі АТО.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі проведуть ідентифікацію тіл трьох загиблих військових.