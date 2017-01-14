Судмедэксперты в Днепре назвали причину смерти трех военных в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Причину смерти трех морских пехотинцев в зоне АТО назвали судмедэксперты в Днепре. Бойцы подорвались на мине. Об этом заявили в эфире телеканала 112, сообщает УНН.
Вывод о подрыве на мине военнослужащих сделали судмедэксперты в Днепре. Тела младших сержантов Николая Охрименко и Сергея Сонько, и старшего матроса Сергея Трубина в город привезли накануне. Теперь их тела отправят родственникам в Сумы, Кропивницкий и Херсон.
Напомним, военные исчезли 8 января на линии разграничения в Донецкой области. Украинской стороне тела передали вчера, видео подтверждения обнародовали в штабе АТО.
Как сообщал УНН, в Днепре проведут идентификацию тел трех погибших военных.