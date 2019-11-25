Судив активістів Євромайдану: колишньому судді повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому судді одного з райсудів м. Києва, який ухвалював рішення про арешти активістів Євромайдану, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"... 25 листопада 2019 року у кримінальному провадженні від 05.02.2014 повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за фактами незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувались в лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, а також постановленні ним завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протесту запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року слідчі органів прокуратури припинили функцію досудового розслідування. Усі незавершені кримінальні провадження на даний час передаються у відповідності до ст. 216 КПК України до інших органів досудового розслідування. Разом з цим, прокурори продовжують виконувати процесуальні дії в межах розслідувань.