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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37289 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107379 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Судил активистов Евромайдана: бывшему судье сообщили о подозрении

Судил активистов Евромайдана: бывшему судье сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 14209 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему судье одного из райсудов г. Киева, который принимал решение об арестах активистов Евромайдана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"... 25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, 20 ноября 2019 года следователи органов прокуратуры пресекли функцию досудебного расследования. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в соответствии со ст. 216 УПК Украины в другие органы досудебного расследования. Вместе с тем, прокуроры продолжают выполнять процессуальные действия в пределах расследований.

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