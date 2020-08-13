Судитимуть трьох поліцейських, які побили чоловіка на автовокзалі на Донеччині

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 2 січня 2020 року троє правоохоронців перебували на автовокзалі у м. Святогірську. На транспортній зупинці між ними та мешканцем м. Лимана виник конфлікт, у ході якого поліцейські нанесли кілька ударів по обличчю та тулубу потерпілого, спричинивши йому чисельні тілесні ушкодження у вигляді саден голови та спини.

"На даний час обвинувальний акт скеровано до Слов’янського міськрайонного суду. Максимальне покарання – позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, на Донеччині трьом поліцейським оголосили про підозру через побиття чоловіка у ході конфлікту на зупинці громадського транспорту.