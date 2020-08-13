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Судитимуть трьох поліцейських, які побили чоловіка на автовокзалі на Донеччині

Судитимуть трьох поліцейських, які побили чоловіка на автовокзалі на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо трьох поліцейських, які побили чоловіка на автовокзалі на Донеччині. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 2 січня 2020 року троє правоохоронців перебували на автовокзалі у м. Святогірську. На транспортній зупинці між ними та мешканцем м. Лимана виник конфлікт, у ході якого поліцейські нанесли кілька ударів по обличчю та тулубу потерпілого, спричинивши йому чисельні тілесні ушкодження у вигляді саден голови та спини.

"На даний час обвинувальний акт скеровано до Слов’янського міськрайонного суду. Максимальне покарання – позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, на Донеччині трьом поліцейським оголосили про підозру через побиття чоловіка у ході конфлікту на зупинці громадського транспорту.

Українські Національні Новини

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