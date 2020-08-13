Будут судить трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83876 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102062 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126946 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107476 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127513 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101301 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102124 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104058 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Будут судить трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области

Будут судить трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 14253 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователем территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, то есть умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК", - говорится в сообщении.

Установлено, что 2 января 2020 года трое правоохранителей находились на автовокзале в г. Святогорске. На транспортной остановке между ними и жителем г. Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, причинив ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.

"В настоящее время обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Максимальное наказание - лишение свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Донецкой трем полицейским объявили о подозрении из-за избиения мужчины в ходе конфликта на остановке общественного транспорта.

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