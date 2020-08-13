Будут судить трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователем территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, то есть умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК", - говорится в сообщении.
Установлено, что 2 января 2020 года трое правоохранителей находились на автовокзале в г. Святогорске. На транспортной остановке между ними и жителем г. Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, причинив ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.
"В настоящее время обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Максимальное наказание - лишение свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Донецкой трем полицейским объявили о подозрении из-за избиения мужчины в ходе конфликта на остановке общественного транспорта.