Судитимуть очільника Шосткинської РВА: завдав збитків українським компаніям на 30 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно очільника Шосткинської районної військової адміністрації, який користуючись воєнним станом, під виглядом націоналізації вилучив майно українських підприємств на суму близько 30 млн гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
Деталі
Вночі перед широкомасштабною агресією рф на територію України прибуло понад 40 російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній. Голова районної військової адміністрації вирішив вилучити це майно.
У результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ.
Надалі вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Внаслідок цього українські компанії зазнали збитків на майже 30 млн гривень.
Згодом за рішенням суду вагони було передано в управління до агентства з розшуку та менеджменту активів.
Доповнення
У лютому 2023 року розпорядженням Президента України посадовця було відсторонено від займаної посади.
Він обвинувачується у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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