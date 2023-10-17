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Будут судить главу Шосткинской РВА: нанес ущерб украинским компаниям на 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 267694 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении главы Шосткинской районной военной администрации, который пользуясь военным положением, под видом национализации изъял имущество украинских предприятий на сумму около 30 млн гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Будут судить главу Шосткинской РВА: нанес ущерб украинским компаниям на 30 млн гривен

Детали

Ночью перед широкомасштабной агрессией рф на территорию Украины прибыло более 40 российских железнодорожных вагонов, которые перевозили продукцию украинских компаний. Глава районной военной администрации решил изъять это имущество.

В результате были изъяты не только российские вагоны, но и то, что было в них: дизтопливо и сжиженный газ.

В дальнейшем вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили. В результате украинские компании понесли убытки на почти 30 млн гривен.

Впоследствии по решению суда вагоны были переданы в управление в агентство по розыску и менеджменту активов.

Дополнение

В феврале 2023 года распоряжением Президента Украины чиновник был отстранен от занимаемой должности.

Он обвиняется в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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