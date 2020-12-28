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Судитимуть ексвійськового через закладання вибухівки біля госпіталю та залізничної станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Луганщині судитимуть колишнього військового ЗСУ, який підозрюється у незакінченому замаху на вчинення ряду терористичних актів, зокрема закладанні вибухівки біля госпіталю та залізничної станції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Судитимуть ексвійськового через закладання вибухівки біля госпіталю та залізничної станції

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця Збройних Сил України за фактом незакінченого замаху на вчинення ряду терористичних актів (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, ексвійськовий ЗСУ, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, планував перейти лінію розмежування та влаштуватися на "службу" до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

"Для доведення своєї прихильності до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він мав вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою обвинувачений встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у місті Сєвєродонецьк, де на той час перебувало близько 170 осіб – хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав дві вибухівки на залізничній станції у міста Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що ексвійськовослужбовця викрито за матеріалами військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та затримано у червні 2020 року. Вибухові пристрої знайдено та вилучено.

Нагадаємо, колишній військовий ЗСУ планував низку терактів.

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