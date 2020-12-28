Судитимуть ексвійськового через закладання вибухівки біля госпіталю та залізничної станції

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця Збройних Сил України за фактом незакінченого замаху на вчинення ряду терористичних актів (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, ексвійськовий ЗСУ, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, планував перейти лінію розмежування та влаштуватися на "службу" до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

"Для доведення своєї прихильності до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він мав вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою обвинувачений встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у місті Сєвєродонецьк, де на той час перебувало близько 170 осіб – хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав дві вибухівки на залізничній станції у міста Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що ексвійськовослужбовця викрито за матеріалами військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та затримано у червні 2020 року. Вибухові пристрої знайдено та вилучено.

Нагадаємо, колишній військовий ЗСУ планував низку терактів.