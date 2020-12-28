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Будут судить экс-военного из-за закладки взрывчатки у госпиталя и железнодорожной станции

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Луганской области будут судить бывшего военного ВСУ, который подозревается в неоконченном покушении на совершение ряда террористических актов, в частности закладке взрывчатки у госпиталя и железнодорожной станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Будут судить экс-военного из-за закладки взрывчатки у госпиталя и железнодорожной станции

"При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины по факту незаконченного покушения на совершение ряда террористических актов ( ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, экс-военный ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения и устроиться на "службу" в незаконные вооруженные формирования так называемой "ЛНР".

"Для доказательства своей приверженности оккупационной администрации РФ в Луганской области он должен был совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью обвиняемый установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецк, где в то время находилось около 170 человек - больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил две взрывчатки на железнодорожной станции в города Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что экс-военнослужащий разоблачен по материалам военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и задержан в июне 2020 года. Взрывные устройства найдены и изъяты.

Напомним, бывший военный ВСУ планировал ряд терактов.

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