Суди заблокували рішення про страту сімох засуджених в Арканзасі

Попередню заборону на виконання смертної кари для шістьох засуджених видала суддя окружного суду Східного округу штату. Рішення було прийнято сьогодні. Окрім того, суд вищої інстанції Арканзасу відклав виконання смертого вироку для одного із засуджених, який опинився за ґратами через убивство, однак має при цьому психічні розлади.



Очікується, що влада штату оскаржуватиме рішення окружної судді.

Як повідомляв УНН, у штаті Арканзас протягом одинадцяти днів збираються стратити сімох засуджених чоловіків. Причиною такого поспіху є те, що наприкінці місяця спливає термін придатності мідазоламу — лікарського засобу, який використовується для ін’єкції при виконанні смертної кари.

Правозахисники, зокрема американське відділення міжнародної правозахисної організації Amnesty International, закликали владу Арканзасу призупинити страти.