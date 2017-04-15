Суды заблокировали решение о казни семерых осужденных в Арканзасе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74902 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110520 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168662 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114963 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105925 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103818 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суды заблокировали решение о казни семерых осужденных в Арканзасе

Суды заблокировали решение о казни семерых осужденных в Арканзасе

Киев  •  УНН

 • 10472 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Суды американского штата Арканзас заблокировали исполнение смертной приговоров в отношении семи человек, которых планировали казнить с 17 по 27 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Предварительный запрет на исполнение смертной казни для шести осужденных выдала судья окружного суда Восточного округа штата. Решение было принято сегодня. Кроме того, суд высшей инстанции Арканзаса отложил исполнение смертного приговора для одного из осужденных, который оказался за решеткой за убийство, но имеет при этом психические расстройства.

Ожидается, что власти штата обжалуют решение окружной судьи.

Как сообщал УНН, в штате Арканзас в течение одиннадцати дней собираются казнить семерых осужденных мужчин. Причиной такой спешки является то, что в конце месяца истекает срок годности мидазолама - лекарственного средства, используемого для инъекции при выполнении смертной казни.

Правозащитники, в частности американское отделение международной правозащитной организации Amnesty International, призвали власти Арканзаса приостановить казни.

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