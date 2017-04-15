Суды заблокировали решение о казни семерых осужденных в Арканзасе

Предварительный запрет на исполнение смертной казни для шести осужденных выдала судья окружного суда Восточного округа штата. Решение было принято сегодня. Кроме того, суд высшей инстанции Арканзаса отложил исполнение смертного приговора для одного из осужденных, который оказался за решеткой за убийство, но имеет при этом психические расстройства.



Ожидается, что власти штата обжалуют решение окружной судьи.

Как сообщал УНН, в штате Арканзас в течение одиннадцати дней собираются казнить семерых осужденных мужчин. Причиной такой спешки является то, что в конце месяца истекает срок годности мидазолама - лекарственного средства, используемого для инъекции при выполнении смертной казни.

Правозащитники, в частности американское отделение международной правозащитной организации Amnesty International, призвали власти Арканзаса приостановить казни.