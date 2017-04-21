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Суди визнали протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізосіб відносно вкладників банку “Михайлівський”

Суди визнали протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізосіб відносно вкладників банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вінницький апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення першої інстанції, яким визнано протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізосіб проти вкладників банку “Михайлівський”, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду.

Як зазначається в ухвалі суду, ФГВФО заблокував гроші вкладника банку “Михайлівський” в сумі майже 200 тисяч гривень, та не збирався їх повертати законному володільцю.

“В грудні 2016 року позивач звернулась до Хмельницького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства „Банк Михайлівський“ ОСОБА_4, в якому, з урахуванням позовних вимог, просила визнати протиправним та скасувати рішення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ „Банк Михайлівський“ щодо визнання нікчемними переказів коштів (транзакцій), здійснених ТОВ „Інвестиційно-розрахунковий центр“ на користь ОСОБА_2 на поточний рахунок за № 26201532503301, відкритий в ПАТ „Банк Михайлівський“; зобов’язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ „Банк Михайлівський“ ОСОБА_4 подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про ОСОБА_2, як вкладника, якому необхідно здійснити виплати відшкодувань на загальну суму 198000,00 гривень 00 коп., плюс відсотки, за Договором банківського рахунку „Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу“ № 980-071-000000744 від 05.05.2016 року за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 06 лютого 2017 року позов задоволено.
Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач ( ФГВФО — ред) подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 06 лютого 2017 року та прийняти нову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити”, — зазначається в ухвалі суду.

Однак, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що дії Фонду гарантуванню вкладів фізосіб були протиправними, а відтак рішення про блокування коштів підлягає скасуванню.

“Cуд апеляційної інстанції приходить до висновку, що кошти, повернуті ТОВ „Інвестиційно-розрахунковий центр“ на рахунок позивача, були вкладом в розумінні вищезазначеного закону.

Таким чином, рахунки позивача мали би бути включеними до переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

Враховуючи вищезазначені правові норми чинного законодавства, колегія суддів вважає що суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що вимоги позивача підлягають задоволенню.

При аналізі вищенаведених обставин колегія суддів апеляційної інстанції дійшла до твердження, що доводи апеляційної скарги уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб публічного акціонерного товариства „Банк Михайлівський“ не ґрунтуються на вимогах законодавства та не спростовують висновків суду першої інстанції”, — наголошено в ухвалі суду.
Нагадаємо, ФГВФО, попри відсутність законних повноважень, визнав сотні договорів банку “Михайлівський” нікчемними і на цій підставі заблокував їх кошти. Вкладники банку “Михайлівський” тепер змушені судитися з ФГВФО за повернення власних коштів.

Майже за рік суди по всій Україні винесли десятки рішень на користь вкладників банку “Михайлівський”, визнавши дії ФГВФО протиправними.

Крім того, за цей час проведено низку правових експертиз, які підтвердили, що фінансові операції, пов’язані з перерахуванням коштів від фінансових компаній “ІРЦ” і “КІЦ” на рахунки банку “Михайлівський” напередодні визнання його неплатоспроможним, не є сумнівними і не мають складу злочину. Більш того, саме визнання банку неплатоспроможним було необґрунтованим та неправомірним.

Окрім вкладників, від дій ФГВФО страждають й позичальники банку “Михайлівський”. Зокрема, через дезінформацію з боку Фонду вони не знають, кому сплачувати кредитну заборгованість, а тому також вимушені звертатися до суду.

Так, нещодавно апеляційний суд Черкаської області констатував, що інформація ФГВФО про те, що заборгованість банку “Михайлівського” треба сплачувати на їх користь фактично не відповідає дійсності. Суд дійшов висновку, що справжнім кредитором банку “Михайлівський” є фінансова компанія “Фагор”, а тому збір коштів від позичальників на користь ФГВФО є неправомірним.

Як раніше повідомляв УНН, уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію банку “Михайлівський” задекларувала 1 млн доларів готівки.

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