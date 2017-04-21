Суды признали противоправными действия Фонда гарантирования вкладов физлиц относительно вкладчиков банка "Михайловский"

Как отмечается в постановлении суда, ФГВФЛ заблокировал деньги вкладчика банка "Михайловский" в сумме почти 200 тысяч гривен, и не собирался их возвращать законному владельцу.

"В декабре 2016 года истец обратилась в Хмельницкий окружной административный суд с административным иском к уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию публичного акционерного общества "Банк Михайловский" ЛИЦО_4, в котором, с учетом исковых требований, просило признать противоправным и отменить решение уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации ПАО "Банк Михайловский" о признании ничтожными переводов средств (транзакций), осуществленных ООО "Инвистиционно-расчетный центр "в пользу ЛИЦА_2 на текущий счет за № 26201532503301, открытый в ПАО "Банк Михайловский"; обязать уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц ПАО "Банк Михайловский" ЛИЦА_4 подать в Фонд гарантирования вкладов физических лиц дополнительную информацию о ЛИЦЕ_2, как вкладчика, который необходимо осуществить выплаты возмещений на общую сумму 198000,00 гривен 00 коп., плюс проценты, по Договору банковского счета "Текущий счет для обслуживания срочного вклада" № 980-071-000000744 от 05.05.2016 года за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Постановлением Хмельницкого окружного административного суда от 6 февраля 2017 иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым решением, ответчик (ФГВФЛ - ред) подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить постановление Хмельницкого окружного административного суда от 6 февраля 2017 года и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать", - отмечается в постановлении суда.

Однако, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что действия Фонда гарантирования вкладов физлиц были противоправными, а затем решение о блокировании средств подлежит отмене.

"Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что средства, возвращенные ООО "Инвестиционно-расчетный центр" на счет истца, были вкладом в понимании вышеупомянутого закона.

Таким образом, счета истца должны были быть включены в перечень счетов, по которым вкладчики имеют право на возмещение средств по вкладам за счет средств Фонда.

Учитывая вышеуказанные правовые нормы действующего законодательства, коллегия судей считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требования истца подлежат удовлетворению.

При анализе вышеприведенных обстоятельств коллегия судей апелляционной инстанции пришла к утверждению, что доводы апелляционной жалобы уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц публичного акционерного общества "Банк Михайловский" не основываются на требованиях законодательства и не опровергают выводов суда первой инстанции", - отмечается в постановлении суда.

Напомним, ФГВФЛ, несмотря на отсутствие законных полномочий, признал сотни договоров банка "Михайловский" ничтожными и на этом основании заблокировал средства. Вкладчики банка "Михайловский" теперь вынуждены судиться с ФГВФЛ за возвращение собственных средств.

Почти за год суды по всей Украине вынесли десятки решений в пользу вкладчиков банка "Михайловский", признав действия ФГВФЛ противоправными.

Кроме того, за это время проведен ряд правовых экспертиз, которые подтвердили, что операции, связанные с перечислением средств от финансовых компаний "ИРЦ" и "КИЦ" на счета банка "Михайловский" накануне признания его неплатежеспособным, не является сомнительными и не имеют состава преступления. Более того, именно признании банка неплатежеспособным было необоснованным и неправомерным.

Кроме вкладчиков, от действий ФГВФЛ страдают и заемщики банка "Михайловский". В частности, из-за дезинформации со стороны Фонда они не знают, кому платить кредитную задолженность, а потому также вынуждены обращаться в суд.

Так, недавно апелляционный суд Черкасской области констатировал, что информация ФГВФЛ о том, что задолженность банка "Михайловский" нужно платить в их пользу, фактически не соответствует действительности. Суд пришел к выводу, что настоящим кредитором банка "Михайловский" является финансовая компания "Фагор", а потому сбор средств от заемщиков в пользу ФГВФЛ является неправомерным.

Как ранее сообщал УНН, уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка "Михайловский" задекларировала 1 млн долларов наличности.