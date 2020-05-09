Суди в Німеччині отримали близько тисячі скарг на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Суди в Німеччині отримали близько тисячі термінових скарг на карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомив керівник Спілки суддів Німеччини Свен Ребен, передає УНН з посиланням на DW.
Громадяни ФРН, зокрема, подають скарги до судів через обов'язок носити захисні маски, заборону масових зібрань, обмеження пересування (зокрема подорожей) й відвідування церковних служб, через правила відкриття крамниць тощо. Суди повністю або частково задовольнили невелику частину скарг. У більшості випадків карантинні обмеження визнають правомірними, повідомив керівник Спілки суддів Німеччини.
Карантин у Німеччині крок за кроком послаблюють із 20 квітня. Канцлер Анґела Меркель 6 травня заявила, що перша фаза епідемії коронавірусу в Німеччині вже позаду.
Нагадаємо, у Німеччині зафіксували рекордне падіння експорту за 30 років.