У Німеччині зафіксували рекордне падіння експорту за 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Через коронавірусну кризу обсяг експорту Німеччини в березні 2020 року знизився в порівнянні з даними попереднього місяця на 11,8 відсотка, а в порівнянні з березнем 2019 року - на 7,9 відсотка. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Як заявили в німецькому Федеральному статистичному відомстві, це найбільше падіння від початку ведення цієї статистики в 1990-му році.
Загалом німецькі підприємства в березні експортували за кордон товарів на загальну суму у 108,9 мільярда євро.
Значне падіння зафіксоване в березні також у обсягах німецького імпорту: в порівнянні з лютим 2020-го він знизився на 5,1 відсотка, а з березнем 2019 року - на 4,5 відсотка. Це - найбільше падіння після січня 2009 року, коли тривала глобальна фінансова криза.
Очікується, що обсяги експорту Німеччини через пандемію коронавірусу й запроваджені у зв'язку з нею обмеження для бізнесу та виробництва значно знизяться також у квітні.
Нагадаємо, через пандемію економіка країн ЄС увійшла у стадію глибокої рецесії. Зокрема, згідно з прогнозом Єврокомісії, ВВП Німеччини у 2020 році знизиться на 6,5 відсотка.
7 травня в Федеральному статистичному відомстві повідомили про рекордне падіння промислового виробництва в Німеччині: воно скоротилося на 9,2 відсотка в порівнянні з лютим 2020 року і на 11,6 відсотка в порівнянні з березнем 2019 року.