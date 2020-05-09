Суды в Германии получили около тысячи жалоб на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Суды в Германии получили около тысячи срочных жалоб на карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил руководитель Союза судей Германии Свен Ребен, передает УНН со ссылкой на DW.
Граждане ФРГ, в частности, подают жалобы в суды по долгу носить защитные маски, запрет массовых собраний, ограничение передвижения (в частности путешествий) и посещение церковных служб, из-за правил открытия магазинов и тому подобное. Суды полностью или частично удовлетворили небольшую часть жалоб. В большинстве случаев карантин признают правомерным, сообщил руководитель Союза судей Германии.
Карантин в Германии шаг за шагом ослабляют с 20 апреля. Канцлер Ангела Меркель 6 мая заявила, что первая фаза эпидемии коронавируса в Германии уже позади.
Напомним, в Германии зафиксировали рекордное падение экспорта за 30 лет.