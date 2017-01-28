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Суддю Солом’янського райсуду Києва та його співучасника затримали на хабарі

Суддю Солом’янського райсуду Києва та його співучасника затримали на хабарі

Київ • УНН

 • 12865 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Судді Солом’янського районного суду Києва та його співучаснику, яких було затримано на отриманні хабара у 22 тисячі доларів, повідомлено про підозру. Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

“27 січня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру судді Солом’янського райсуду м.Києва, затриманому “на гарячому” при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 22 тис. дол. США,” — йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, суддю підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України: заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; закінчений замах до підбурювання на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади.

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