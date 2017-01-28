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Судью Соломенского райсуда Киева и его соучастника задержали на взятке

Судью Соломенского райсуда Киева и его соучастника задержали на взятке

Киев • УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Судьи Соломенского районного суда Киева и его соучастнику, которые были задержаны при получении взятки в 22 000 долларов, сообщается о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"27 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судьи Соломенского райсуда Киева, задержанному" на горячем "при получении неправомерной выгоды в размере 22 тыс. долл. США ", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, совершенному по предварительному сговору группой лиц; законченное покушение к подстрекательству, предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти.

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