Суддю райсуду Кропивницького викрили на хабарі у 3 тис. дол. - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Суддю райсуду м. Кропивницький викрили в отриманні хабаря за винесення умовного вироку та в адвоката, який брав участь у справі та через якого передавались гроші судді. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"ГСУ ГПУ разом з управлінням У СБУ викрило суддю райсуду м. Кропивницький в отриманні хабаря за винесення умовного вироку та в адвоката, який брав участь у справі та через якого передавались гроші судді. Загальна сума отриманого хабара 3 тисячі доларів", - написав Ю.Луценко.
Раніше Юрій Луценко повдіомив, що правоохоронці затримали працівників прокуратури Запорізької області за збут і споживання наркотиків.