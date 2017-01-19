Суддю райсуду Кропивницького викрили на хабарі у 3 тис. дол. - Ю.Луценко

"ГСУ ГПУ разом з управлінням У СБУ викрило суддю райсуду м. Кропивницький в отриманні хабаря за винесення умовного вироку та в адвоката, який брав участь у справі та через якого передавались гроші судді. Загальна сума отриманого хабара 3 тисячі доларів", - написав Ю.Луценко.

Раніше Юрій Луценко повдіомив, що правоохоронці затримали працівників прокуратури Запорізької області за збут і споживання наркотиків.