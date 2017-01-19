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Суддю райсуду Кропивницького викрили на хабарі у 3 тис. дол. - Ю.Луценко

Суддю райсуду Кропивницького викрили на хабарі у 3 тис. дол. - Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 9281 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Суддю райсуду м. Кропивницький викрили в отриманні хабаря за винесення умовного вироку та в адвоката, який брав участь у справі та через якого передавались гроші судді. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"ГСУ ГПУ разом з управлінням У СБУ викрило суддю райсуду м. Кропивницький в отриманні хабаря за винесення умовного вироку та в адвоката, який брав участь у справі та через якого передавались гроші судді. Загальна сума отриманого хабара 3 тисячі доларів", - написав Ю.Луценко.

Раніше Юрій Луценко повдіомив, що правоохоронці затримали працівників прокуратури Запорізької області за збут і споживання наркотиків.

Українські Національні Новини

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