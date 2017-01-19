Судью райсуда Кропивницкого разоблачили на взятке в 3 тыс. долл. - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Судью райсуда г. Кропивницкий уличили в получении взятки за вынесение условного приговора и у адвоката, который участвовал в деле и через которого передавались деньги судье. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"ГСУ ГПУ совместно с управлением В СБУ разоблачила судью райсуда г. Кропивницкий в получении взятки за вынесение условного приговора и у адвоката, который участвовал в деле и через которого передавались деньги судье. Общая сумма полученной взятки 3000 долларов", - написал Ю.Луценко.
Ранее Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали работников прокуратуры Запорожской области за сбыт и употребление наркотиков.