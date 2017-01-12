Суддю Господарського суду Києва взяли на хабарі – Ю.Луценко

“Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з САП і СБУ затримано на гарячому суддю Господарського суду м. Києва, який шахрайським способом намагався отримати у підприємця 16000 дол. за вирішення у вищих інстанціях Господарського суду питань на користь хабародавця”, — написав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, податківця затримали у Луцьку під час отримання хабара.