Судью Хозяйственного суда Киева взяли на взятке - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Задержан судья Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда г.Киева, мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16000 долл. за решение в вышестоящих инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя ", - написал Генпрокурор.
Как сообщал УНН, налоговика задержали в Луцке во время получения взятки .